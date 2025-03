La cura di Dio perché la nostra vita sia feconda generatrice e sensata

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Il Vangelo di domenica 23 marzo secondo Luca 13,1-9Con questo esempio Gesù ci dona una chiarezza e uno spunto di riflessione per la.La chiarezza: i guai, le disgrazie non vengono mai da Dio, non sono un castigo tantomeno una vendetta di Dio, come taluni pensavano a quel tempo, credere cioè in una giustizia di Dio “distributiva”: se fai il bravo avrai un premio se no un castigo che prima o poi ti colpirà.Lo spunto per la: la morte può arrivare improvvisamente, anche banalmente o per colpa di unainavvertenza o di un altro che però ricade su di noi (pensate agli incidenti sul lavoro o sulle strade, ascolta qui).“Se non vi convertirete perirete tutti allo stesso modo” dice dopo aver ricordato gli operai morti accidentalmente alla costruzione della torre di Siloè.