La contesa sulle opere per "imbrigliare" il Tagliamento in tribunale: denunciata la Regione

In difesa del, l’ultimo dei grandi fiumi europei rimasti liberi di scorrere, sono già scesi in campo gli ambientalisti, visto che laFriuli Venezia Giulia ha varato la progettazione di nuove barriere per evitare il rischio di alluvioni. Dopo la raccolta di firme arrivano le denunce. A presentarle è stata l’associazione Acqua (Controllo Qualità Urbanistico Ambientale) che è attiva nella difesa idrogeologica, con il suo presidente Renzo Bortolussi di Pinzano al, una figura storica che da 40 anni si batte per la tutela del territorio.Un esposto-dossier è stato inviato aldei ministri a Roma, alla procura della Repubblica di Trieste e alla Procura regionale della Corte dei Conti, “per presunta violazione del regolamento europeo sul ripristino della natura”.