La Catillo si arrende alla C. Vitolo nell’ultimo periodo

Tempo di lettura: 2 minutiLaSrl Cestistica Benevento esce sconfitta dsfida contro la C.Capaccio Paestum, valevole per la decima giornata di ritorno del campionato di Serie C femminile. Dopo tre quarti giocati ad altissima intensità, le cinghialesse pagano la stanchezzaquarto, uscendo sconfitte 40-52. Nel primo periodo vige l’equilibrio: dopo un buono spunto delle ospiti, larientra immediatamente, trascinata da una Saccomanno in stato di grazia. Una tripla di Sandullo nel finale chiude la prima frazione sul 17-19. Nella seconda frazione, invece, sono le cinghialesse a dare uno strappogara, trovando il primo vantaggio di serata con Zambottoli a metà quarto. La Cestistica è brava a contenere Capaccio, restando in testa sinofine del secondo quarto, che si chiude sul 28-24.