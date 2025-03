Ilrestodelcarlino.it - La Castelfrettese allunga in testa. Passatempese e Argignano corsare

Lavince in trasferta einnel girone B di Prima Categoria in attesa del risultato odierno dell’Ostra impegnato sul campo della Labor, partita posticipata di un giorno per lutto. Nel girone Cin trasferta. Prima categoria, 25esima giornata (ore 15). Girone B. Oggi: Labor-Ostra. Ieri: Pietralacroce-Borghetto 0-1, San Biagio-Borgo Minonna 1-2, Castelbellino-Staffolo 0-0, Castelleonese-2-3, FC Osimo-Olimpia Marzocca 2-2, Sampaolese-Filottranese 2-0. Rinviata: Real Cameranese-Montemarciano. Classifica:56; Ostra 48; Olimpia Marzocca 45; Montemarciano 43; FC Osimo 42; Borghetto 40; Borgo Minonna 36; Filottranese 33; Real Cameranese 31; Castelleonese 27; Castelbellino 25; Pietralacroce 23; Staffolo e Sampaolese 21; San Biagio 20; Labor 18.