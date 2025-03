Ilrestodelcarlino.it - La caccia ai tesori in spiaggia riparte con il Garrett Contest

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sono aperte le iscrizioni alla nona edizione del, la più importante gara europea dedicata agli appassionati di metal detector. La grande kermesse è in programma domenica 27 aprile e a disposizione ci sono 300 pettorali che, in base ai trend degli ultimi anni, dovrebbero andar esauriti in poche settimane. Ad attirare gli appassionati sono i premi messi in palio da DetectorShop, l’azienda di Cesenatico leader in Italia nella vendita di metal-detector. "Lo spirito della gara sottolineano gli organizzatori , non é quello della competizione, ma del piacere della condivisione di una passione comune, per una disciplina che anche in Italia sta conquistando un numero sempre maggiore di praticanti". Non mancheranno le "detectorine", quattro modelle che parteciperanno alnel ruolo di "disturbatrici".