Ilrestodelcarlino.it - "La bonifica all’ex Siapa? Conclusa in estate"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cosa sta succedendo oggi all’interno del sito ex? È questa forse la domanda che i residenti di Galliera si domandano e la curiosità aumenta nel vedere quotidianamente mezzi che entrano ed escono dai cancelli che delimitano l’area. L’ex, Società italo americana prodotti antiparassitari, è un’azienda collocata in un’area di oltre 17 ettari in pieno centro abitato nel Comune di Galliera, ormai chiusa dal 1999 e oggetto di. "L’impresa che si è aggiudicata i lavori, la stessa per entrambi i progetti, sta lavorando senza sosta sulle aree con l’obiettivo di concludere i lavori nel più breve tempo possibile – dichiara il sindaco Stefano Zanni (foto)–. Parliamo di interventi anche molto complessi e delicati, alcuni già conclusi, alcuni in fase di ultimazione e altri in corso di realizzazione.