Quifinanza.it - La bolletta luce e gas a prezzo fisso conviene? I costi nascosti

La scelta tra una tariffa flat, e dunque a, e una avariabile per le bollette di gas edipende dalle esigenze familiari e dalla propensione al rischio del consumatore. Chi desidera avere sotto controllo il budget potrebbe optare per la prima soluzione, accettando però di non beneficiare di eventuali riduzioni dei prezzi di mercato.Attenzione poi alle condizioni contrattuali: non sempre una tariffa fissa è meglio di una indicizzata a causa di clausole e penali, modalità di rinnovo poco chiare e la possibilità di variazioni unilaterali delle condizioni economiche. Vediamo quali sono i rischi delle offerte abloccato.Ilnonsempre e a tuttiLe offerte flat sulle bollette die gas sono sempre meno rare in Italia, anche se al momento sono poche le compagnie che le applicano.