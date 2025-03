Agi.it - La benedizione di Papa Francesco dalla finestra del Gemelli. Rientrato in Vaticano con i naselli per l'ossigeno

AGI -è tornato. Dopo settimane di ricovero, il Pontefice si è affacciatostanza del. Sulla sedia a rotelle, visibilmente gonfio in faccia, ha salutato la folla chemattina stava affollando il piazzale del policlinico facendo un gesto di ok e ringraziando una signora che aveva in mano un mazzo di fiori giallo.è stato accolto da applausi e urla e lui ha salutato anche con il pollice alzato. Con un filo di voce,ha detto "Grazie a tutti! E vedo questa signora con i fiori gialli, è brava!". Poi ha benedetto la folla. Ad assistere al saluto delanche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Tante le bandiere presenti, tra cui, quelle della Spagna, di Israele e dell'Ucraina. Si tratta della prima apparizione pubblica dal giorno del ricovero lo scorso 14 febbraio.