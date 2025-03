Sololaroma.it - Koné dal 1? con la Francia, Dovbyk in panchina: la Roma segue i Nazionali

La sostasta entrando nella sua fase conclusiva e laha ricaricato le pile. Pur avendo perso alcuni calciatori per infortunio, infatti, i giallorossi hanno potuto riposarsi e stanno riprendendo gradualmente a lavorare in quel di Trigoria. La squadra avrà davanti a sé ben 9 finali, in un campionato che è stato raddrizzato e con un 4° posto che dista ora solo quattro punti. Per raggiungere tale traguardo, i capitolini dovranno preparare nel migliore dei modi la prossima gara con il Lecce, in programma sabato 29 marzo alle 20:45 allo stadio Via del Mare.I salentini tenteranno il tutto per tutto davanti al loro pubblico, per mettere in cascina 3 punti pesanti in ottica salvezza. Claudio Ranieri potrebbe dover mescolare le carte in regola, con alcuni calciatori convocati dalle rispettive Selezioni che scenderanno in campo proprio stasera.