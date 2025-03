Calciomercato.it - Kean e Raspadori riacciuffano la Germania, ma l’Italia è eliminata

Ecco cosa è successo a Dortmund stasera per la partita di ritorno di Nations League tra i tedeschi e gli azzurriPartita rocambolesca a Dortmund tra la. I tedeschi hanno letteralmente dominato il primo tempo, chiudendolo in vantaggio con il netto risultato di 3 a 0, ma non è bastato per portare a casa la vittoria.-Italia a Dortmund: ecco come è andato il match di Nations League (LaPresse) – Calciomercato.itNella ripresa, infatti, scende in campo un’altra Italia. Un’Italia che trova subito il gol con cui accorcia le distanze con Moise. Venti minuti dopo è ancora l’attaccante della Fiorentina a riaccendere definitivamente le speranze degli azzurri, con la rete del 2 a 3.Donnarumma e compagni, così, iniziano a crederci per davvero e lo fanno ancora di più quando Marciniak indica il dischetto, che porterebbe la Nazionale sul 3 a 3 in caso di trasformazione.