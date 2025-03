Vanityfair.it - Kate Middleton e il principe William, che trascorrono i weekend coi figli George, Charlotte e Louis passando «da una competizione all'altra»

Leggi su Vanityfair.it

Ilha appena rivelato che i fine settimana in famiglia sono di solito all'insegna delle gare sportive. E non c'è da stupirsi: i bambini, a quanto pare, hanno ereditato la passione per le sfide sul campo da gioco da mamma