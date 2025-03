Dilei.it - Kate Middleton, a Palazzo una mostra sugli abiti della Corona ma lei non è inclusa

Leggi su Dilei.it

A ogni sua uscita pubblicadiil suo gusto nel vestire e la capacità di scegliere i capi d’abbigliamento che più valorizzano la sua figura. Dall’abito blu scelto per il giorno del suo fidanzamento, al vestito da sposa diventato iconico, fino agli outfit più recenti, i lookfutura sovrana d’Inghilterra non deludono mai le aspettative di chi li osserva.Anche di recente la Principessa del Galles ha preso parte alle celebrazioni del giorno dedicato a San Patrizio e del Commonwealth Day con due look che riuscivano a colpire nel segno, trasmettendo tutta l’innata eleganzamoglie di William d’Inghilterra.Malgrado i suoi outfit siano tra i più osservati e discussi tra gli ammiratoriCasa Reale Inglese di tutto il mondo, gli stessi non fanno partenuova esibizione, organizzata a Kensington Palace, proprio sul mondomoda.