Nerdpool.it - Kaiju No. 8 pubblicizza il suo più forte combattente anti-Kaiju in nuove immagini promozionali

Leggi su Nerdpool.it

La seconda stagione diNo. 8 si sta lentamente ma inesorabilmente avvicinando alla finestra di uscita del luglio 2025, e l’eccitazione non si placa nemmeno un po’ mentre la serie continua a fare promozione. AnimeJapan 2025 ha ulteriormenteto la seconda stagione diNo. 8 con un nuovissimo trailer che illustra ciò che accadrà nel prossimo episodio, sia in termini di trama che di introduzione di nuovi personaggi. Uno di questi personaggi che i fan non vedono l’ora di vedere sotto i riflettori è Gen Narumi, e ledei personaggi della serie fanno ancora più scalpore per questo attesissimo personaggio del manga.Nell’ambito degli annunci fatti all’AnimeJapan 2025, l’account ufficiale di X dell’anime diNo. 8 ha recentemente condiviso nuovi poster di Gen Narumi, il capitano della Prima Divisione che dovrebbe essere protagonista della seconda stagione.