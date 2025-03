Ilrestodelcarlino.it - Kabengele: "Che sfida con Faye"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Mfiondu(nella foto), gigante di 208 cm per 115 kg della Reyer Venezia, è pronto ad affrontaree Faried in quella che può essere considerata una ‘nella’ tra alcuni dei centri più dominanti del campionato. Nipote del compianto Dikembe Mutombo da parte della mamma, il big man canadese in forza ai veneti non si tira indietro: "Sono molto carico per questa partita – ha spiegato - Reggio Emilia è una squadra di alto livello con buoni esterni e lunghi comeche è molto atletico e versatile, specialmente nel portare blocchi, come presenza a rimbalzo e abile nel chiudere gli alley-oop. Sarà una grandee un test importante per noi: d’ora in avanti tutte le partite sono come delle finali per il prosieguo della stagione". Poi su Faried: "È un atleta che non molla mai anche nei tagliafuori e nelle situazioni difensive dove bisogna essere molto consistenti".