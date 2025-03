Rompipallone.it - Juventus, Yildiz verso l’addio: il sostituto arriva dall’Inghilterra

La società bianconera potrebbe salutare il talento turco in estate, c’è già il nome del possibile. Il popolo juventino è in attesa del comunicato che sancirà ufficialmente la fine dei rapporti tra la Vecchia Signora e Thiago Motta. Al posto dell’ex tecnico del Bologna arriverà Igor Tudor, pronto a traghettare la squadra per gli ultimi due mesi di campionato. L’allenatore sarebbe pronto ad accettare l’incarico senza pretese per la prossima stagione. La decisione è stata presa, mancano solo i passaggi formali.In casa Juve regna la confusione sia in campo che fuori. La speranza è quella di motivare il gruppo con un cambio in panchina per chiudere la stagione nel miglior modo possibile. Il club bianconero ha già fallito tutti gli obiettivi stagionali: dalla Supercoppa alla Coppa Italia, passando per la Champions League.