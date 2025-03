Lapresse.it - Juventus, ufficiale l’esonero di Thiago Motta: panchina affidata a Tudor

Ora è: laFC comunica “di aver sollevatodall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile”. Il club bianconero “ringraziae tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro”. Lacomunica inoltre “di aver affidato la guida della Prima Squadra Maschile a Igor, che domani dirigerà il primo allenamento”. Igorè il nuovo allenatore della Prima Squadra Maschile. Bentornato, Igor!Il Club ringraziae tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro.—FC (@fc) March 23, 2025Decisivi le pesanti sconfitte contro Atalanta e FiorentinaLa notizia deldiera ormai nell’aria da qualche giorno, fatali al tecnico italo-brasiliano le ultime due pesanti sconfitte in campionato contro Atalanta e Fiorentina che hanno messo a rischio anche l’ultimo obiettivo stagionale rimasto vale a dire il quarto posto e la qualificazioni in Champions League.