Ilfattoquotidiano.it - Juventus, ufficiale l’esonero di Thiago Motta: Igor Tudor è il nuovo allenatore | Il comunicato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

non è più l’della. Il club bianconero ha ufficializzatodel tecnico italo-brasiliano tramite unsul proprio sito web: “FC comunica di aver sollevatodall’incarico didella Prima Squadra maschile. Il Club ringraziae tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro.FC comunica inoltre di aver affidato la guida della Prima Squadra Maschile ache domani dirigerà il primo allenamento”.L'articolodiè ilIlproviene da Il Fatto Quotidiano.