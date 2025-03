Juventus ufficiale l’esonero di Thiago Motta | al suo posto Tudor

Leggi su Sportface.it

Ora è: laha esonerato. Al suo, ecco Igor. Si chiude, quindi, la vicenda che aveva segnato le ultime ore in casa bianconera. Il tecnico croato avrà ora il compito di provare a dare una scossa all’ambiente e a portare la squadra a centrare la qualificazione alla Champions League. “FC comunica di aver sollevatodall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile – si legge nella nota diffusa dalla–. Il Club ringraziae tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro.FC comunica inoltre di aver affidato la guida della Prima Squadra Maschile a Igorche domani dirigerà il primo allenamento”.