Juventus ora è ufficiale | esonerato Thiago Motta al suo posto Tudor

Laha ufficializzato l’esonero didall’incarico di allenatore della prima squadra, annunciando al suol’ingaggio di Igorcome nuovo tecnico per le ultime 9 giornate di campionato.La crisi dellaLa formazione bianconera sta attraversando un periodo difficile. Dopo 29 giornate, laoccupa il quintoin Serie A con 52 punti, a soli uno dal Bologna, quarto in classifica, che garantirebbe l’accesso alla prossima Champions League. L’ultima fase del campionato ha visto la squadra diincassare due sconfitte pesanti: il 4-0 subito in casa contro l’Atalanta e il 3-0 rimediato sul campo della Fiorentina. Inoltre, la stagione dellasi è conclusa prematuramente anche in Champions League, con l’eliminazione ai playoff contro il Psv Eindhoven, e in Coppa Italia, dove è arrivata una cocente eliminazione ai rigori contro l’Empoli nei quarti di finale.