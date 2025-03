Secoloditalia.it - Juventus, esonerato Thiago Motta: al suo posto l’ex bianconero Igor Tudor

Laha deciso per la svolta in panchina. Il clubha ufficializzato con una nota di “aver sollevatodall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile”. Il Club “ringraziae tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro”. Inoltre lacomunica “di aver affidato la guida della Prima Squadra maschile ache domani dirigerà il primo allenamento”.Il tecnico croatodopo l’avventura alla Lazio dove sostituì Maurizio Sarri, subenta di nuovo in corsa e questa volta guiderà lanelle ultime 9 giornate di campionato di Serie A, con l’obbiettivo di qualificazione alla prossima Champions League.