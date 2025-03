Sport.quotidiano.net - Juve, Tudor apre per fare il traghettatore. Motta al capolinea

Bologna, 23 marzo 2025 – Mai come oggi la panchina di Thiagoè oltremodo a rischio. Se dopo la disfatta di Firenze il direttore tecnico Cristiano Giuntoli aveva confermato pubblicamente l’allenatore bianconero, nel giro di una settimana tutto è cambiato. I colloqui e i confronti di questi giorni hanno aperto la crisi in maniera netta e conclamata e la dirigenza si è sentita in dovere di contattare altri allenatori per una sostituzione immediata. Evidentemente, il trend e la frattura in spogliatoio hanno messo a rischio l’ingresso in Champions, e 65 milioni di euro di ricavi, così si è resa necessaria una decisione estrema e urgente. Oggi è Igoril nome più vicino. Mancini chiedeva il rinnovo.accetta ipotesi breve Due gli allenatori a cui è arrivata una telefonata in questi giorni.