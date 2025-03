Anteprima24.it - Juve Stabia, serenità e passione guidano Pierobon: “Salvezza? Sognare non costa nulla…”

Tempo di lettura: 2 minuti, coinvolgimento,condivisa e unità di intenti sono elementi fondamentali per valorizzare qualsiasi gruppo. Lo spogliatoio, luogo per eccellenza di aggregazione, non fa eccezione. Nella stagione della, questi ingredienti sono particolarmente evidenti, contribuendo a una compattezza umana e calcistica che valorizza le eccellenti individualità presenti. Christianè uno dei protagonisti di questo gruppo, un centrocampista in crescita che si sta affermando come uno dei migliori interpreti della Serie B.Il rendimento dellala colloca tra le migliori squadre del campionato, frutto di un mix tra lavoro, qualità dei calciatori e grandezza dell’allenatore. “Nello spogliatoio c’è un’atmosfera elettrizzante, fatta die determinazione.