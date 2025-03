Lapresse.it - Juve, esonero Motta vicinissimo: in pole Tudor

Leggi su Lapresse.it

L’avventura di Thiagoallantus è ormai al capolinea. Nonostante i tentativi della società e in particolare del ds Cristiano Giuntoli che l’ha scelto, ormai il tecnico italo-brasiliano è stato sfiduciato soprattutto per i rapporti ritenuti complicato con una parte della squadra.Per questo motivo, secondo i rumors, già nelle prossime ore potrebbe arrivare il clamorosoad una settimana dalla ripresa del campionato. Favorito per la panchina bianconera è Igor, ex difensore dellaed ex assistente di Andrea Pirlo, che sarebbe disponibili ad accettare un contratto breve fino a fine stagione ma con una opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions League.