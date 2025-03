.com - Juve esonera Thiago Motta, Tudor è il nuovo allenatore

(Adnkronos) – Lantus annuncia l’esonero dell’e ufficializza l’ingaggio di Igor. Il tecnico croato guiderà la formazione bianconera nelle ultime 9 giornate di campionato di Serie A. Dopo 29 giornate, lantus è quinta in campionato con 52 punti, ad una lunghezza dal quarto posto che è occupato dal Bologna e che vale la qualificazione alla prossima Champions League. La formazione torinese è reduce da due pesantissime sconfitte in campionato: negli ultimi 2 match conin panchina, laha perso 4-0 contro **l’Atalanta in casa e 3-0** sul campo della Fiorentina. La stagione bianconera è naufragata anche in Champions League, con l’eliminazione nei playoff contro il Psv Eindhoven, e in Coppa Italia, con il clamoroso k.o. ai rigori contro l’Empoli nei quarti.