Juve, Elkann chiama Robin Hood: Champions e 40 milioni di euro

Può davverosalvare la disastrosa stagione dellantus? Se le cose vanno in un certo modo forse potrebbe accaderee 40di(Foto: Ansa) – serieanews.comC’è qualcosa di più ironico del vedere lantus aggrapparsi aper salvare il bilancio? Certo, lo storico eroe britannico era noto per rubare ai ricchi per dare ai poveri, quindi non è esattamente questo il caso di specie. Eppure, per un curioso intreccio del destino, potrebbe davvero accadere.Sembra una di quelle storie da raccontare ai nipotini: Johnche, con la pazienza di chi ha visto diversi guai, cerca qualcuno pronto a prendere e portare via un “tesoro” che ormai costa più di quanto vale.Il nome è uno di quelli che pesano, almeno sulla carta: Douglas Luiz, il centrocampista brasiliano che doveva cambiare il volto della mediana bianconera, ma che si è trasformato, al contrario, in un fardello da gestire in fretta.