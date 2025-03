Judo Grand Slam di Tbilisi | Asya Tavano quinta nei +78kg

Leggi su Sportface.it

È giunto al termine ildi, appuntamento diche ha visto anche l’Italia protagonista con il bronzo di Leonardo Valeriani nei 73kg. La terza e ultima giornata di gara in Georgia ha visto la squadra azzurra sfiorare un altro podio, stavolta connei. Laka 22enne, infatti, si è dovuta arrendere nella finalina per il bronzo contro l’olandese Marit Kamps.aveva iniziato la propria gara con la vittoria contro l’uzbeca Mokhlaroyim Tukhtamisheva per accumulo di penalità di quest’ultima. Successivamente, in semifinale di poolha perso contro Elis Startseva (atleta russa che combatte sotto l’egida IJF) per poi dover passare per i ripescaggi. Qui,era tornata in corsa battendo la mongola Adiyasuren Amarsaikhan ancora per hansoku-make dell’avversaria.