Notizieaudaci.it - Juan Darthés de Il Mondo di Patty condannato a sei anni di carcere: la reazione di Thelma Fardin

Leggi su Notizieaudaci.it

La Corte federale brasiliana ha confermato la condanna diper il caso di stupro ai ddi. L’attore argentino dovrà scontare seidi reclusione in regime semi-aperto, una decisione presa con il voto favorevole di cinque dei sei giudici del Tribunale regionale federale.La sentenza e l’appello respintoIl verdetto è stato emesso per la prima volta nel giugno 2024 dal Tribunale federale di secondo grado di San Paolo, riconoscendo lo stupro avvenuto nel 2009 in Nicaragua, durante una tournée della serie televisiva Ildi. All’epoca dei fatti,aveva 16, mentre45.Dopo il ricorso presentato dalla difesa dell’attore, la giustizia brasiliana ha deciso di riesaminare il caso, ma ha confermato la sentenza iniziale, consolidando così la responsabilità penale di