Zonawrestling.net - Jordynne Grace furiosa alla notizia della donna che avrebbe annegato il suo cane all’aeroporto

Leggi su Zonawrestling.net

In queste ore si è diffusa una bruttaproveniente dagli Stati Uniti e, precisamente, da Orlando, Florida. Secondo quanto riportato, unacercato di salire su un aereo con il proprio cagnolino, ma le autorità glieloro impedito. Di fronte al no, lail suonel bagno dell’aeroporto per poi imbarcarsi sul volo. I fatti risalgono allo scorso 16 dicembre, ma solo qualche giorno fa laè stata arrestata e poi rilasciata su cauzione di 5 mila dollari. Laha suscitato indignazione, tra cui quellastar WWE.La rabbia diHa suscitato indignazione lasecondo cui unail propriodi Orlando dopo che le era stato vietato di portarlo a bordo del volo che doveva prendere.