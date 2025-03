Screenworld.it - Jonathan Majors sarà di nuovo Kang? L’attore parla del suo futuro nella Marvel

Leggi su Screenworld.it

, noto per il ruolo dinelCinematic Universe, ha recentementeto del suo possibile ritorno nei panni del Conquistatore. Dopo la sua condanna per aggressione nel 2023 e il conseguente licenziamento da parte diStudios,ha deciso di scrivere una lettera a Kevin Feige, presidente deiStudios, per esprimere la sua gratitudine e il suo affetto per l’industria e il personaggio che ha interpretato. Sebbenenon abbia rivelato se Feige abbia risposto alla sua lettera, ha sottolineato di non provare rancore nei confronti dello studio e di comprendere la loro decisione di allontanarlo.Durante un’intervista con Variety,ha spiegato che nonostante il suo licenziamento sia stato rapido e deciso, non nutre risentimenti. “Capisco perfettamente, è un’azienda quotata in borsa, devono prendere decisioni difficili.