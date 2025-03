Ilrestodelcarlino.it - Jesi, una prova d’orgoglio. La rimonta è solo sfiorata

LUISS 8682 LUISS : Pugliatti 3, Rocchi, Bottelli 14, Villa 9, Fallucca 19, Pasqualin 11, Jovovic, Van Ounsem 9, Cucci 9, Salvioni 12, Graziano ne. All. Andrea Paccariè GENERAL CONTRACTOR: Ponziani ne, Carnevale 22, Bruno 8, Vettori 3, Di Emidio 11, Berra 8, Valentini 7, Cena 4, Petrucci 5, Zucca 14. All. Marcello Ghizzinardi Arbitri: Secchieri, Tognazzo Parziali: 20-23, 41-38, 67-53 Non bastano l’orgoglio, e una coraggiosadal –14 (69-55) del 31’ al –1 (74-73) del 37’, alla General Contractor per uscire braccia al cielo dal PalaFlaminio. Merito alla Luiss per aver condotto le danze sempre in vantaggio, ail rimpianto per i troppi black out e per la mancanza di continuità in attacco nei momenti caldi della gara. Primo quarto in equilibrio nel segno della BBC Bottelli/Berra/Carnevale puntuali nel trovare gloria (e punti) nel pitturato: la Luiss non va oltre il +5 (14-9),tiene fede alla nomea di miglior difesa del girone, chiude l’area a doppia mandata e completa l’opera con le prime conclusioni vincenti dall’arco (Zucca e Bruno) per il massimo vantaggio di tutta la gara (23-28).