Jesi / Fioretto: campionati Italiani Under 23, Greganti e Bonato sul podio

In campo femminile terzo posto per l'anconetana del Centro Sportivo Carabinieri Benedetta Pantanetti (si allena a) e 9° Matilde CalvaneseVALLESINA, 23 marzo 2025 – 2° e 3° piazzamento per Federicoe Jacopodel Club Schermanelmaschile ai23 al Palazzetto dello Sport di Salsomaggiore Terme.Altri piazzati per gli atletini: 21° e 22° Francesco Cercaci e Marco Proietti, 41° e 43° Semuel Lorenzo Durruthy e Francesco Vannucci. Inoltre 67° e 72° Matteo Quaglietti e Jetmir Giacchetti e 89° Arnau Mazzarini. Nella spada maschile Jetmir Giacchetti è risultato primo dei marchigiani chiudendo al 134° posto mentre l'altrono Semuel Lorenzo Durruthy è giunto 226°.In campofemminile 3° posto per l'anconetana del Centro Sportivo Carabinieri Benedetta Pantanetti (si allena a); 9° Matilde Calvanese delle Fiamme oro (si allena a); 17°, 22° e 33° Lucrezia Monti, Ginevra Guerrini e Claudia Rotella del Club Scherma