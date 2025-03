.com - Jesi / Caminada de San Giuseppe: come da tradizione, tantissima gente

Alla 43° edizione sono stati 3400 gli iscritti ufficiali: 300 per la 12 km, 2400 per la 6 km, 700 per la 3 km. Partenza leggermente ritardata a causa di una buca, 23 marzo 2025 – Anche se le condizioni metereologiche non erano delle migliori, tanto che a causa di una buca sicuramente procurata dalla pioggia notturna, visto che la ricognizione del sabato da parte dell’organizzazione in capo alla Spesnon aveva rilevato alcun problema, e il ‘mago’ Marino la domenica mattina è fuori servizio, ben 3400 sono risultati gli iscritti alla 43°de San.Appuntamento tradizionale di inizio primavera con 300 i partecipanti alla 12 km, 2400 alla 6 km, 700 alla 3 km.al solito premi per tutti: famiglie numerose, scolaresche, gruppi.Oltre al premio ‘Paolo Pirani’ offerto dal Panathlon Clubgiunto al decimo appuntamento e consegnato ad Alessandro Governatori.