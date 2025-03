Biccy.it - Javier Martinez travolto dalle polemiche: “Blackface, razzismo”

Proprio come è successo in tutte le vecchie edizioni, anche quest’anno al Grande Fratello ogni concorrente ha dovuto imitare più personaggi del reality. Oggi pomeriggio Helena Prestes ha vestito i panni di Amanda Lecciso, mentre il suo fidanzatoha imitato l’ex gieffino Maxime Mbanda ed è scoppiato il putiferio.Le accuse rivolte ae al Grande Fratello.Per imitare Maxime,si è colorato la faccia di marrone e sui social il pallavolista argentino è stato accusato di: “Per imitare un ex concorrente della casa si è fatto truccare il volto di nero.al Grande Fratello, una scena molto grave e razzista”. “Il Grande Fratello specchio dell’italiano medio ancora non hanno capito che fare laè razzista. Cristo santo quando si svegliano?”.