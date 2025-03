Universalmovies.it - James Bond | Il futuro dei nuovi film Amazon prende forma?!

Ad un mese dalla notizia riguardante l’acquisizione del controllo creativo del franchiseda parte diMGM Studios spuntano i primi dettagli sui prossimi.Secondo un aggiornamento offerto dal sito Puck, seguito poi da altre conferme più o meno affidabili, pare che il franchise legato al mito di 007 potrebbe aver trovato, oltre che un nuovo co-proprietario (come detto), anche dueproduttori pronti a tutto per affiancare Barbara Broccoli e Michael G. Wilson (rimangono a prescindere co-proprietari) in merito alla realizzazione dei prossimi.La fonte riferisce che David Heyman, il produttore dietro aidi Harry Potter, Animali Fantastici, Paddington e Wonka, ed Amy Pascal, il nome dietro la prima iconica trilogia Spider-Man, hanno messo nel mirino la sagaper poterne sfruttare il suo immenso potenziale.