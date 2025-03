Biccy.it - Jacopo Sol e Francesca Bosci: bacio ad Amici nel post puntata

Leggi su Biccy.it

Sol eBosco stanno insieme e il rumor circola tra i fan digià da settimane. Tuttavia, la conferma del loro amore è arrivata solo questa sera, quando Maria De Filippi ha deciso di mostrarcela nel. Il momento è avvenuto quando la ballerina, insieme a Vybes, è rientrata in casetta per scoprire chi sarebbe stato eliminato. Lei, palesemente convinta di uscire, si è lasciata andare a quelle che credeva essere le ultime effusioni col fidanzato. “Mi dispiace che se esco non torno più qua“, gli ha sussurrato mentre la baciava sulla guancia. “Se sono contenta come ho ballato? ‘Balorda Nostalgia’ sì. ‘A Fari Spenti’ no. Lì mi sono meritata di andare al ballottaggio“.NO MARIA SCUSAMI MA COSA STAVI ASPETTANDO ESATTAMENTE? #24 pic.twitter.com/xy1kEjJW54— Tutta colpa delle serie tv (@TCDSTV) March 22, 2025La prova.