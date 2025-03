Zonawrestling.net - Italian Uppercut #204 – SIW Giorno del Giudizio VII Parte 1 Report

Nuovo appuntamento con l’editoriale dedicato alla scenaa, con ildella primadidelVII della SuperiorWrestling, andato in scena il 9 Marzo al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.Ormai GdG è l’evento principale dell’anno per la federazione, che ha trovato nella location fiorentina il proprio Madison Square Garden, per fare un metro di paragone, ancora una volta confermato dalle presenze di pubblico (solo per pochissimi posti non è stato raggiunto il Sold out, ma siamo arrivati anche stavolta intorno alle 1000 persone presenti).Dopo uno splendido video introduttivo di tutti i match e le rivalità che stasera si affronteranno sul Ring, commentate dallo Special Host e Announcer della serata, Maurizio Merluzzo, sisubito col botto:Match #1 -TLC Match for SIW Superior WILD Championship (Decision Match)Kevin Caio Vs Rafael Vs VertigoIl primo (per nascita) titolo della SIW in palio dopo la rinuncia di Bon Giovanni per infortunio, a contenderselo tre atleti che hanno avuto a che fare con l’ex campione in questi anni.