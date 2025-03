Laprimapagina.it - Italia, vietato fallire: serve un’impresa contro la Germania, in bilico la qualificazione al Mondiale

Leggi su Laprimapagina.it

L’di Luciano Spalletti non può permettersi un altro passo falso. Dopo aver mancato laalle ultime due edizioni del, gli Azzurri sono chiamati alaper riscattarsi e non scrivere una nuova pagina amara della loro storia. Il CT ha mostrato fiducia nella squadra, consapevole dell’importanza del momento:“Qui l’ha vinto la semifinale del2006? Non bisogna rimanere ancorati al passato, ma cercare di fare qualcosa di nuovo. Abbiamo vivo il ricordo di quei giganti, ma ora. Partiamo da una situazione di svantaggio, ma se ripeteremo la prova di San Siro, potremo portare a casa il risultato. Sarà fondamentale mantenere la partita viva e avere l’impatto giusto in uno stadio come questo,un avversario così forte.