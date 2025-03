Italia Under 21 Nunziata | Contro la Danimarca con intensità e voglia Davanti Esposito-Ambrosino

Leggi su Sportface.it

Domani alle 18:15 l’21 è attesa dall’amichevolela, ultimo test prima di affrontare la fase finale degli Europei, a giugno in Slovacchia. Insomma, un appuntamento molto importante che il ct Carminesfrutterà per prendere le ultime indicazioni in vista delle future convocazioni. Di certo,sembra aver trovato l’impostazione tattica degli Azzurrini. Infatti,i danesi “resterà più o meno la stessa Nazionale vistal’Olanda. Forse qualcosa lo cambieremo sul come andare a pressare nella prima pressione. Magari le partite le prepari con qualche accorgimento in più in base a come giocano gli avversari, però il nostro tipo di gioco rimane quello: squadra corta e grande”, ha spiegatonella conferenza stampa alla vigilia della partita che si giocherà al “Tombolato” di Cittadella.