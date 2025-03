Thesocialpost.it - Italia, giornalista bloccato dalla polizia, buttato a terra e ammanettato

Leggi su Thesocialpost.it

Picchiato, strattonato,e schiacciato sull’asfalto. Gabriele Carchidi,e direttore del portale d’informazione locale Iacchitè, noto per le sue inchieste ficcanti, è stato fermato e brutalmente costretto aa Cosenza. “Uno di loro aveva il ginocchio vicino alla mia schiena, in quel momento mi sono venute in mente le immagini di George Floyd e di altri morti durante fermi die ho avuto davvero paura”, ha raccontato Carchidi. Un video, ripreso da un palazzo affacciato sulla strada, documenta l’intera aggressione, mostrando una violenza inspiegabile e ingiustificata.La richiesta di documenti, poi il fermo “choc”Sabato pomeriggio, Cosenza. Gabriele Carchidi sta camminando lungo via degli Stadi, il tragitto che percorre quotidianamente per raggiungere la redazione.