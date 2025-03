Lapresse.it - Israele, in migliaia in piazza contro il governo

(LaPresse) In un quarto giorno consecutivo di manifestazioni, decine didi israeliani sono scesi inin diverse città sabato per protestareil fallimento delnel negoziare un accordo sugli ostaggi e la sua mossa di licenziare il capo del servizio di sicurezza interno del Paese. i manifestanti hanno esposto cartelli che chiedevano la fine della guerra a Gaza e lo svolgimento di nuove elezioni. Un cartello in ebraico recitava: “Combattere non riporterà indietro gli ostaggi, solo un accordo salverà le vite”.