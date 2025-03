Israele colpisce ancora Hamas | ucciso in un raid su Gaza il leader politico Salah al-Bardaweel

Leggi su Open.online

ha eliminato in un nuovo attacco aereo nella notte tra sabato e domenicaal-. Si trattava di uno dei dirigenti più in vista dinella Striscia di, membri dell’ufficiodel movimento terroristico. È stato colpito a Khan Younis einsieme alla moglie, in un bombardamento che secondo i primi resoconti avrebbe fatto nel complesso 19 morti. La morte di al-è stata confermata da. Nei giorni scorsi, con la ripresa dei bombardamenti sulla Striscia,aveva già eliminato diversi alti dirigenti del gruppo, tra cui il capo del governo de facto diEssam Addalees e il capo della sicurezza interna Mahmoud Abu Watfa. Nelle prime ore di domenica mattina, sul fronte israeliano, sono risuonate invece di nuovo le sirene a Tel Aviv per via del lancio di un missile dallo Yemen, poi intercettato dalla contraerea dell’Idf.