Internews24.com - Inzaghi ritrova i big: c’è qualcosa di mai accaduto prima in casa Inter

Leggi su Internews24.com

di Redazioneriabbraccia anche Dimarco: il tecnico non ha mai avuto così tanti big insieme e in forma in questa stagioneLa Gazzetta dello sport fa il punto insulla situazione dei big nerazzurri verso i prossimi impegni, a partire dall’Udinese:ASSALTO – «si prepara all’assalto con il meglio che c’è. E non è affatto poco, anche al netto dei problemi di Dumfries e di Lautaro: così tanti big insieme, e tutti in forma nello stesso momento, Simone non li ha mai avuti. Non in questa stagione»FEDE – «Prendete Dimarco: quando l’faticava a decollare, era lui a trascinarsela sulla sua fascia. Spinta e copertura, tagli e inserimenti, assist e gol. C’è stato un tempo in cui Fede faceva per sé e per gli altri, sostituendosi al Mkhitaryan spento dei primi mesi, talvolta persino al Lautaro in crisi di gol di dicembre.