Internews24.com - Inzaghi Inter, ecco il piano per vincere tutto: giocatori avvisati, nessuno escluso

di Redazione, il tecnico si prepara ad affrontare un tour de force di partite,ildel mister pertutti,Un vero e proprio tour de force attende l’. Smaltita la pausa Nazionali il club nerazzurro si troverà costretto ad affrontare un numero impressionante di partite: dal campionato, alla Coppa Italia e – naturalmente – la Champions League. Per arrivare nella migliro forma fisica possibile in tutte le competizioni il mister chiederà ancora una volta ai suoile ‘classiche’ rotazioni a cui già in stagione ci aveva abituato. Tuttiescluso, serve un calcolo esatto e oculato delle energie di dispiegare in campo per ogni giocatore. Ne parla così La Gazzetta dello Sport in un breve passaggio:– «Il discorso vale per Acerbi ma non solo per lui, naturalmente, perché le risorse di questacosì brillante vanno sfruttate ma anche preservate.