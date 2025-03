Thesocialpost.it - Intossicazione da monossido a Torre Mondovì: sei persone in ospedale, tra cui quattro bambini

(Cuneo) – Paura in un appartamento del piccolo comune cuneese, dove sei, tra cui, sono rimaste intossicate dadi carbonio. L’episodio si è verificato nelle scorse ore e ha richiesto l’intervento tempestivo dei soccorsi.I bimbi, secondo quanto riportato dalle autorità sanitarie, sono stati trasportati in: due di loro in codice giallo, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Insieme a loro anche due adulti, anch’essi ricoverati per accertamenti.L’origine della fuoriuscita del gas resta al vaglio dei tecnici, ma tra le ipotesi principali vi sarebbe un malfunzionamento di un impianto di riscaldamento domestico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri, che hanno messo in sicurezza l’abitazione.L’incidente riporta l’attenzione sul rischio ancora troppo spesso sottovalutato deldi carbonio, un gas inodore e letale che ogni anno provoca decine di intossicazioni in contesti domestici.