Inter Marotta lo regala gratis a Inzaghi | affare dal Real Madrid

Il presidente dell’come sempre mette nel mirino operazioni oculate a parametro zero, il giocatore in uscita dai ‘Blancos’ sarebbe l’ideale per il tecnico nerazzurroDobbiamo ancora entrare nella parte finale e decisiva della stagione calcistica, ma già adesso inizia a prendere forma il calciomercato della prossima estate. E’ fondamentale, per tutti i club più importanti, iniziare già a programmare quelli che potrebbero essere i movimenti in entrata e in uscita nelle rispettive rose. E vuole farlo più di tutti l’, che vuole ribadire la sua supremazia in Italia e confermarsi ad altissimo livello anche in Europa.I nerazzurri sono in corsa su tutti e tre i fronti per provare arsi un finale di annata da sogno, ma naturalmente guardano già avanti. Ciò che possiamo immaginare, dalle informazioni che circolano da un po’, è che vedremo sicuramente una compagine rinnovata in molti elementi, in un’ottica di ringiovanimento dell’per aprire un nuovo ciclo.