Calciomercato.it - Inter, la Champions è tua: merito di Juve e Milan

Corsi e ricorsi storici, i nerazzurri possono vincere la coppa dalle grandi orecchie,di bianconeri e rossoneriA dare un’occhiata al passato, i tifosi dell’possono anche iniziare a tirare fuori le bandiere o, se si è scaramantici, darsi da fare con i riti del caso. Lantus esonera Thiago Motta dopo che ilaveva cambiato da Fonseca a Conceicao: un doppio esonero che nella storia del calcio italiano si è verificato soltanto una volta., laè tua:di(LaPresse) – Calciomercato.itCorreva l’anno 1963/1964 e la formazione bianconera ad ottobre decise di mandare via Amaral, nonostante una serie positiva di tre vittorie e un pareggio, a causa di screzi con la società: al suo posto fu chiamato Monzeglio. Qualche mese dopo, marzo 1964, toccò alattuare il cambio in panchina: via Luis Antonio Carniglia dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna e dentro Niels Liedholm per dare inizio ad un ciclo particolarmente fortunato per il club rossonero.