Inter ecco il nuovo esterno | 40 milioni per regalarlo ad Inzaghi

L’ha trovato l’alter ego di Dumfries: ilgià gioca in Serie A, è un colpo da 40di euroL’punta a rinforzarsi sempre più. In vista della prossima stagione i nerazzurri hanno alcune lacune nella rosa che andranno colmati senza sé e senza ma.l’ha richiesto direttamente alla dirigenza, ed il timore di addio del tecnico induce Marotta ed Ausilio advenire direttamente.E così il Viale della Liberazione si lavora alacremente alla ricerca degli elementi ideali per il tecnico che possano dare un surplus tecnico all’. L’obiettivo è chiaro: acquistare calciatori in grado di poter elevare qualitativamente la rosa e livellarla verso l’alto anche per quanto riguarda le seconde linee.C’è da ingaggiare calciatori almeno in ogni reparto, dalla difesa all’attacco passando per la mediana e le fasce, che sono il vero punto cruciale del gioco del tecnico.