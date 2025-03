Ilgiorno.it - Intelligenza artificiale, arriva la tecnologia anti-truffe: “Il deep fake aumenterà enormemente e smascherarlo è un diritto”

MILANO – Reale o generato dall’? Capita di chiederselo sempre più spesso, di fronte a un contenuto digitale. E se la domanda nasce (quasi) spontanea, la risposta può non essere altrettanto immediata, soprattutto se non si hanno i mezzi giusti per formularla. È per supplire a questo deficit tecnologico-interpretativo che nasce, nel 2024, IdentifAI. La start-up, con sede a Milano, è specializzata nell’addestramento di modelli “degenerativi”: utili, cioè, a individuare i contenuti creati con l’AI, l’, con un margine di accuratezza vicino al 100%. Ildi conoscere l'origine dei contenuti “Il nostro obiettivo è garre unumano, la conoscenza della vera origine di immagini, tracce audio e video che popolano il web – spiega il cofondatore di IdentifAI Marco Ramilli, esperto internazionale di sicurezza informatica, scrittore e hacker etico –.