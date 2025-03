Quifinanza.it - Inquinamento, i Paesi con l’aria peggiore e migliore. Italia meglio di Francia, Spagna e Germania

Leggi su Quifinanza.it

Solo in 7al mondo si respira aria pulita, o quasi. E l’non è per nulla tra questi, anche se tra le europee non è messa malissimo. Il nuovo Rapporto sulla qualità delnel mondo pubblicato da IQAir non lascia scampo: la situazione generale relativa all’atmosferico globale è grave e sta peggiorando di anno in anno. I dati sono chiari: l’rimane la più grande minaccia ambientale per la nostra salute.Secondo l’Oms, il 99% della popolazione mondiale vive in aree che non soddisfano i livelli raccomandati dalle linee guida sulla qualità del. L’analisi, condotta su oltre 40mila stazioni di monitoraggio in quasi 9mila città di 138, rivela una realtà preoccupante: solo il 17% delle città rispetta le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per il particolato fine PM2,5, rispetto al 9% del 2023.