Inghilterra v Lettonia – line -up anteprima e statistiche

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-23 22:29:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:della partita per l’Lunedì sera l’e lasi affronteranno allo stadio Wembley in una partita di qualificazione della Coppa del Mondo 2026.Entrambe le parti entrano nella partita in seguito alle vittorie nei loro apri, con l’che ha spedito l’Albania 2-0 e lache ha alzato l’Andorra 1-0.Il mandato di Thomas Tuchel come manager dell’ha iniziato con una nota positiva, continuando una tendenza di vecchia data per tre allenatori di Lions.Il tattico tedesco è diventato l’undicesimo manager consecutivo ina tempo pieno per ottenere la vittoria nella sua prima partita in carica.